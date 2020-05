Keine Gebühren für Außenbewirtung

WERNAU (pm). Kommunen reagieren ganz unterschiedlich auf die Corona-Epidemie. Manche sind sehr restriktiv, manche warten auf Direktiven von Landes- oder Bundesregierung, bevor sie eigene Entscheidungen treffen. Manche Kommunen schreiten aber auch mutig voran. So gab die Stadt Wernau in einer Pressemitteilung folgende Gemeinderatsbeschlüsse bekannt: Das Gremium beauftragt die Verwaltung, gegenüber den Gastronomiebetrieben in Wernau die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie für das gesamte Jahr 2020 zu erlassen.

Und während das Coronavirus dem Maimarkt, dem Maibaumhock des Bundes der Selbstständigen und damit auch dem verkaufsoffenen Sonntag am 10. Mai den Garaus gemacht hat, dürfen die Läden am Sonntag, 27. September, zur Biegelkirbe von 13 Uhr bis 18 Uhr wieder geöffnet sein.