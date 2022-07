Schwerpunkte

Keine Garantie für kostenloses Parken

01.07.2022 18:04, — E-Mail verschicken

Die paradiesischen Zustände in Köngen gehören in anderen Kommunen der Vergangenheit an.

Von Sylvia Gierlichs

Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Das ist auch im Jahr 2022 noch so. Doch die Städte und Gemeinden bekommen ein Problem. Denn während Bürger gerne auch mal zum Zweit- oder gar Drittwagen tendieren, vermehren sich die Orte, an denen man das Gefährt abstellen kann, nicht. Wohin also mit der Karre?