Kein WO?!-Festival in diesem Jahr

09.05.2020

Verbot von Großveranstaltungen und Hygiene- und Abstandsregeln gaben den Ausschlag für die Entscheidung des Orga-Teams

Solche Bilder vom WO?!-Festival wird es erst wieder im nächsten Jahr geben. Foto: Perl

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN (pm/sg) Was wird mit dem Wo?!-Festival? Diese Frage stellte sich nicht nur das OrgaTeam der Veranstaltung, auch viele jüngere Wendlinger und Oberboihinger, die es zu schätzen wissen, dass ein solches Festival in für sie erreichbarer Nähe stattfindet, schauten mit Sorge auf die immer länger werdende Absagen-Liste für Veranstaltungen. Klar, die großen Festivals wie Southside oder Rock am Ring fallen unter die Kategorie Großveranstaltung – aber das Wo?!-Festival?