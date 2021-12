Schwerpunkte

Kein weihnachtliches Musizieren

01.12.2021 05:30

KÖNGEN. Wie in den vergangenen Jahren wollte der Musikverein Köngen auch dieses Jahr am 4. Advent der Bevölkerung eine besinnliche Weihnachtsstimmung „Unterm Tannenbaum in der Ortsmitte“ überbringen. Wegen des aktuellen Standes der Corona-Pandemie werden diese musikalischen Weihnachtsgrüße abgesagt. pm