Kein Knall am Ende des Tunnels

29.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mit einem ganz besonderen Bauwerk am Albvorlandtunnel sollen Anwohner vor dem Überschallknall geschützt werden

Ist die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm erst fertig, sollen die Züge ja mit 250 Stundenkilometer die Alb hoch und runterdüsen. Auch im Albvorlandtunnel wird die Geschwindigkeit nicht reduziert. Mit einem Sonic-Boom-Bauwerk wollen die Bauingenieure verhindern, dass es bei jeder Zugdurchfahrt zum gefürchteten Tunnelknall kommt.

Die Kamine auf dem Albvorlandtunnel sind beachtlich groß. Foto: sg

WENDLINGEN. Vor einigen Jahren passierte es: Ein Kampfjet der Bundeswehr überquerte Wendlingen in Überschallgeschwindigkeit. Mit einem lauten Knall verließ der Jet den Wendlinger Luftraum, doch etliche Bürger, nicht nur in Wendlingen, hatten sich ganz schön erschrocken. Sie riefen bei der Wendlinger Zeitung an, um sich nach dem Grund der „Explosion“ zu erkundigen.