Schwerpunkte

Kein Anschluss in Köngen und Deizisau

17.07.2021

In Deizisau und auf einem Hof bei Köngen sind seit Wochen Telefon und Internet gestört. Die Telekom findet den Fehler nicht.

KÖNGEN. Telefon und Internet sind in einem Teil von Deizisau seit geraumer Zeit gestört. Ein Hof bei Köngen hat die gleichen Probleme. Das „Vergnügen“ in Deizisau war am vergangenen Mittwoch nur von kurzer Dauer. Wie von der Deutschen Telekom angekündigt, funktionierten am Abend – nach drei Wochen des Stillstands – die Festnetz- und die Internetverbindungen im Bereich von Zehntstraße, Feldwiesenweg und Blumenstraße wieder: für etwa eine Viertelstunde. Danach fielen die Anschlüsse wieder in den Ruhemodus zurück, der die Anwohner zunehmend auf die Palme bringt.