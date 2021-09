Schwerpunkte

Kaum Spielraum fürs Gewerbe

07.09.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Standorte für die Zukunft: Für einen großen Industriebetrieb hat die Stadt Wendlingen keine Fläche zur Verfügung. Mit vier kleineren Standorten ist man indes noch im Rennen – und zeigt ein Herz für den Artenschutz.

Das Gewerbegebiet Steigäcker, das Bürgermeister Steffen Weigel hier präsentiert, ist mit 0,5 Hektar Fläche sicher eines der kleineren Gebiete. Im Hintergrund links der Sportplatz des TV Unterboihingen, der ebenfalls ein Gewerbestandort werden soll. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Die Neckarspinnerei in Unterboihingen und das HOS-Areal in Wendlingen – beide sind als Gewerbestandorte ausgewiesen. Eigentlich. Denn was in Unterboihingen schon immer gang und gäbe war – ein Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe – soll nun auch auf dem Wendlinger Otto-Areal umgesetzt werden. Die Firma CG Elementum plant dort, 30 Prozent der Fläche mit Wohnungen zu bebauen. Auf beiden Arealen das gleiche Konzept – dem Wendlinger Gemeinderat war das ein wenig zu viel Wohnen.