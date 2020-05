Katholische Kirche: Gottesdienste live

WENDLINGEN (pm). In der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist es seit Samstag, 9. Mai, wieder möglich, miteinander in der Kirche Gottesdienst zu feiern. Um die Gesundheit aller Mitfeiernden bestmöglich zu schützen, dürfen die Gottesdienste jedoch nur mit weitreichenden Einschränkungen stattfinden. Die Seelsorgeeinheit Guter Hirte/St. Kolumban bietet ab Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai, wieder Gemeindegottesdienste an, und zwar ab 9.30 Uhr in St. Kolumban in Wendlingen und ab 10.30 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten in Köngen. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung über das jeweilige Pfarrbüro möglich. E-Mails oder ein Aufsprechen auf den Anrufbeantworter werden nicht berücksichtigt. Die Anmeldung ist immer nur ab Montag der Woche möglich, in der der Gottesdienst stattfindet. Nicht angemeldete Gottesdienstbesucher müssen abgewiesen werden.

Weitere Informationen: www.kolumban.de oder www.guterhirte.eu.