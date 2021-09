Schwerpunkte

Kanu-Olympiasieger trifft seine Herzdame in Wernau

17.09.2021 05:30, Von Sylvia Schmid — E-Mail verschicken

Der australische Kanute Tom Green hat in Tokio eine Goldmedaille gewonnen. Noch bis Ende September besucht er seine Freundin in Wernau. Die Medaille hat er natürlich mitgebracht. Für den Mann vom fünften Kontinent ist es nicht der erste Besuch in Wernau.

Die Wernauerin Josephine Siedle freut sich mit ihrem australischen Freund Tom Green über die Goldmedaille. Foto: sys

WERNAU. So oft wie möglich besucht Olympiasieger Tom Green seine deutsche Freundin Josephine Siedle in Wernau. Dieses Mal hieß die Reiseplanung: Vom Sea Forest Waterway in Tokio direkt nach Wernau an den Neckar: Am Montag traf sich das Paar zum Smalltalk mit Bürgermeister Armin Elbl am Pfauhäuser Brückle.