Kirchheimer Tierschützer konnten in Coronazeiten viele Vierbeiner vermitteln

Den Corona-Zeiten kann Sandra Nebe vom Kirchheimer Tierheim sogar etwas Gutes abgewinnen: „Wir haben gerade super Vermittlungen – und sind fast katzenlos“, freut sich die Tierheimleiterin. Weil so viele Menschen Zeit haben, können sie sich um einen neuen tierischen Mitbewohner kümmern – und die Tierheimmitarbeiter nutzen die Gunst der Stunde.

KIRCHHEIM. Wer Interesse an einem Kaninchen oder einer Katze hat, bekommt schnell einen Termin, um sich die Tiere anzuschauen und die gegenseitige Sympathie testen zu können. „Viele melden sich per Mail, in der sie uns mitteilen, was für ein Tier sie suchen. Meist waren sie auch schon auf unserer Homepage“, sagt Sandra Nebe. Auf diesen Erstkontakt folgt ein Telefonat, bei dem es schon konkreter wird. Es wird die Frage geklärt, ob jemand eine Hauskatze oder einen Freigänger haben will, ob schon Katzen oder Kaninchen im Haushalt gelebt haben, sich die Wohnung oder das Haus in einem ruhigen Wohngebiet oder in der Nähe einer viel befahrenen Straße befindet – in letzterem Fall gibt es dann keine Freigängerkatze aus dem Tierheim.