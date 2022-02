Schwerpunkte

Kahlschlag: Am Sonntag wurden Bäume in der Albstraße in Wendlingen gefällt

21.02.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nach den aktuellen Planungen sollen ab Mai die Umbauarbeiten in der Albstraße beginnen. Im Vorfeld wurden schon mal die Bäume am Sonntagmorgen gefällt. Nach der Neugestaltung sollen wieder Bäume gepflanzt werden.

WENDLINGEN. Ab halb zehn war an Schlaf nicht mehr zu denken. Zumindest was die Anwohner in der Albstraße anging. Am Sonntagmorgen rückten Arbeiter einer Spezialfirma für Baum-, Landschafts- und Forstarbeiten an. Ihr Auftrag bestand darin, 14 Bäume in der Albstraße zwischen Neuffenstraße und Germania-Kreuzung zu fällen. Solange die Baumfällarbeiten dauerten, war die Albstraße für den Verkehr gesperrt.