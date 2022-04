Schwerpunkte

Kabarettist Werner Koczwara bei der Kulturzeit in Wendlingen

02.04.2022 05:30, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Zwangspause konnte endlich wieder in die Wendlinger Kulturzeit gestartet werden. Den sehr kurzweiligen Auftakt vor ausverkauftem Haus machte der schwäbische Kabarettist Werner Koczwara.

Den Anfang bei der Wendlinger Kulturzeit machte der schwäbische Kabarettist Werner Koczwara, dem sein Ruf als „Erfinder des juristischen Kabaretts“ vorauseilte. Foto: Eisenhardt

WENDLINGEN. Kann aus einer scheinbar so trockenen Materie wie der Justiz tatsächlich etwas Komisches entstehen? Es kann! Und wie! Mit einer brillanten Rhetorik nimmt Werner Koczwara sein Publikum im Jubiläumsprogramm „Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“ mit auf eine Reise durch den Dschungel deutscher Paragrafen und Urteile, die teils eine so unfreiwillige Komik und Realsatire an den Tag legen, dass man aus dem Lachen kaum noch herauskommt. Als Grundlage dienen Werner Koczwara dabei das umfassende Standardwerk der deutschen Gesetzgebung, die Habersack-Textsammlung „Deutsche Gesetze“ des Zivil-, Straf- und Verfahrensrechts. Dazu gibt er Einblicke in die mitunter kurios anmutenden Tiefen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und präsentiert ein Potpourri an gesprochenen Urteilen, die einem die Lachtränen in die Augen treiben.