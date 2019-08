Kabarett vom Feinsten und Partymusik

12.08.2019, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

3k-Festival mit Polit-Kabarettist René Sydow und der Berliner Musikertruppe Mr Zarko – 320 Kinder beim Abenteuerspielplatz

Zum 18. Mal fand am Samstag in der Köngener Burgschularena das 3k-Festival statt. Es schließt sich jährlich an den zweiwöchigen Abenteuerspielplatz des Jugendhauses Trafo und dessen Abschlussfest an. In diesem Jahr stand beim Festival wieder eine gelungene Kombi aus Kabarett und Musik auf dem Programm.

Die Berliner Musikertruppe Mr Zarko heizte den Zuhörern ordentlich ein. Foto: Eisenhardt

KÖNGEN. Philipp Laxander gehört zum zehnköpfigen 3k-Hauptteam, das das Festival jährlich organisiert. „3k steht für Konzert, Kabarett, Kontraste“, so Laxander. Die Kontraste spiegeln sich etwa in den wechselnden Musikacts wider, die auf dem Festival auftreten. „Wir hatten hier schon alles, von Jazz über Soul bis Metal“, so Laxander.