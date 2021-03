Schwerpunkte

Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße spendet für Projekt in Nepal

22.03.2021 05:30

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm). Das Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße unterstützt mit einer Spende von rund 300 Euro ein Projekt in Nepal, das schon seit Jahren von Matthias Dold, dem Jugendhausleiter aus Köngen, begleitet wird.

Das Kleinschulprojekt ist in Olche, etwa 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Pokhara im Distrikt Kaski in Nepal. Die 20 Kinder verschiedenen Alters laufen circa eine Stunde täglich zu Fuß zu ihrer Schule. Die Kinder aus dem Tal, das etwa 1000 Meter hoch liegt, und die Kinder, die auf dem Berg in etwa 2500 Metern Höhe wohnen, wurden von einer Lehrerin in einem „Klassenzimmer“, das in der Mitte des Schulweges liegt und wohl eher als Wetterschutz bezeichnet werden konnte, unterrichtet.

Hier sind durch Spenden zwei Räume als Klassenzimmer und Bibliothek, Aufenthaltsraum und Küche gebaut worden. Die Eltern der Kinder sind finanziell nahezu mittellos, leben von der eigenen Landwirtschaft und können das Schulbesuchsgeld nicht selbst aufbringen. Auch Schulkleidung und die Essensversorgung der Kinder werden über Spenden finanziert. Die Spende des Jugendhauses kam aus der Versteigerung eines Kunstobjekts während des Fifefo und von Pfandrückgeld, das beim „Wo?!“-Festival eingenommen wurde.