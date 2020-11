Schwerpunkte

Jugendhäuser mit kleinem Angebot

04.11.2020

WENDLINGEN/KÖNGEN (sg). Hände waschen und desinfizieren, häufig lüften, das Führen einer Kontaktdatenliste und mindestens ein Mal am Tag, bei wechselnden Gruppen, Angeboten oder Terminen mehrmals am Tag eine Desinfektionsrunde – das Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße hat sich schon Anfang Oktober auf die Wintermonate eingestellt. Auch das Vermieten der Räume ist bis Jahresende nicht mehr möglich.

Mit dem Lockdown kommen noch ein paar neue Regeln dazu. So dürfen seit Montag nur noch vereinbarte Gruppenangebote für feste Cliquen zu abgemachten Zeiten stattfinden. Denn, sagt Christof Georgi, Leiter des Jugendhauses, „gerade in der Pandemie haben wir unseren Fokus in der Jugendarbeit verstärkt auf diese Cliquen gerichtet“. Mit der neuen Regelung soll vermieden werden, dass diese Gruppen sich zeitgleich im Jugendhaus aufhalten und so die Infektionsgefahr steigt. Die Kontaktaufnahme zu den Cliquen erfolgt über Instagram, E-Mail, Facebook oder persönlich. Auch Sport- und Trainingsangeboten wird es, zunächst bis Ende November, nicht geben.