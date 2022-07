Schwerpunkte

Jürgen Wanke neuer Vorsitzender

16.07.2022

Mitgliederversammlung und gemütlicher Nachmittag des VdK-Ortsverbandes Wendlingen.

WENDLINGEN. Der Vorstand des Sozialverbands VdK – Ortsverband Wendlingen hatte seine Mitglieder unlängst zur Mitgliederversammlung ins Gasthaus zur Traube eingeladen. Da noch bis vor Kurzem coronabedingt viele Veranstaltungen entfallen mussten, wollte der Ortsverbandsvorstand seinen Mitgliedern einen gemütlichen Nachmittag anbieten. Zu Beginn der Versammlung begrüßte der vom OV-Vorstand in das Amt des Vorsitzenden berufene Jürgen Wanke die zahlreich erschienenen Gäste. Anschließend gedachte man der im Berichtszeitraum verstorbenen Ortsverbandsmitglieder, insbesondere des langjährigen Vorsitzenden Friedrich Starz.

Es folgte ein Grußwort des Kreisverbandsvorsitzenden Klaus Maschek, der die Leistungen des verstorbenen Vorsitzenden hervorhob. Außerdem referierte er über die Entwicklung des VdK auf Bundes-, Landes- und Kreisverbandsebene. Er hob die Bedeutung und Arbeit des VdK für die breite Schicht sozial Schwacher in Widerspruchs-, Klage- und Berufungsverfahren in mannigfaltigen Bereichen hervor und erwähnte, dass der VdK-Sozialrechtsschutz im Jahr 2021 für seine Mitglieder bundesweit insgesamt 16 Millionen Euro erstritten habe.

In diesem Zusammenhang machte er darauf aufmerksam, dass nach Beendigung der Coronarestriktionen die VdK-Sozialrechtsberatung ihre Beratungstätigkeit in den Geschäftsstellen in Nürtingen und Kirchheim ab Juli wieder aufnimmt.