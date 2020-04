Johanneskirche: Die Demontage läuft auf Hochtouren

23.04.2020 05:30

Die Arbeiten an der Johanneskirche hätten eigentlich schon vor Ostern, genauer gesagt Ende März, beginnen sollen, haben sich aber wegen einer fehlenden Baugenehmigung verzögert (wir berichteten). Nachdem jedoch in der vergangenen Woche ein Gerüst an der Westfassade errichtet worden war, wird werktags eifrig gearbeitet. Die Fassadenverkleidung aus Gönninger Tuff soll so weit wie möglich erhalten und im neuen Gebäude wiederverwendet werden. Daher verläuft die Demontage so schonend wie möglich. Drei Männer arbeiten mittlerweile an der Fassade. Vor allem am Giebel ließ sich der Tuff nicht so einfach abnehmen, berichteten sie. Doch mittlerweile haben sie den Bogen raus und die Steinquader stapeln sich auf den Bänken im Garten. An der Westseite ist die halbe Fassade schon entkleidet. Auch im Inneren wird gearbeitet – die Kirchenbänke werden peu à peu abgebaut und seit Montag ist Orgelbauer Friedrich Lieb aus Bietigheim-Bissingen daran, auch die Bornefeld-Orgel auseinanderzunehmen. sg/Foto: Holzwarth