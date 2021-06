Schwerpunkte

Johannesforum wächst in die Höhe: Letztes Geschoss im Bau – „WIR-Steine“-Spendenaktion

Mit dem noch im Bau befindlichen vierten Geschoss hat das zweigeteilte Gebäude des Johannesforums seinen höchsten Punkt erreicht. Mit dem Einziehen des Flachdaches ist der Rohbau bald abgeschlossen. Nach dem Spatenstich Mitte letzten September ist dann der Innenausbau an der Reihe. Über den Baukörper des Gemeindezentrums der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen, der zwei Geschosse aufweist, wird das Gebäude erschlossen. Vom Foyer aus gelangt man sowohl in den Gebäudeteil der BruderhausDiakonie als auch über eine großzügig gestaltete Treppe in die weiteren Stockwerke. Der Gemeindesaal im EG kann zum Foyer hin geöffnet werden, womit auch größere Veranstaltungen möglich sind. Hier unten befinden sich das Gemeindebüro und das Büro der Kirchenpflege, eine Wohnküche mit Gartenzugang, eine Saalküche für Caterer und ein „Forum der Möglichkeiten“. Im Geschoss darüber sind Gruppen- und Besprechungsräume, WC-Anlage, Räume für Material, Registratur und Archiv, und das Büro des Kantors untergebracht. Im Gebäudekubus daneben befindet sich die BruderhausDiakonie, eine Einrichtung der Behindertenhilfe mit einem Wohnprojekt. Während im EG Räume für Angebote für die Bewohner und deren Tagesstruktur eingerichtet werden, sind in den drei Obergeschossen drei Wohnungen für jeweils sechs Personen und fünf Einzelappartements geplant. Insgesamt stehen damit 23 Wohnplätze zur Verfügung. Ein wichtiges Bindeglied zwischen der ehemaligen Johanneskirche und dem neuen Johannesforum ist die Verkleidung des zweigeschossigen Baukörpers. Dafür wurden die verwertbaren Natursteine von der alten Fassade aufbereitet. Da sie nicht ausreichen, müssen sie mit neuem Travertin ergänzt werden. Um die Kosten bewältigen zu können, hat die Kirchengemeinde die Spendenaktion „WIR-Steine“ ins Leben gerufen. Dafür werden Paten gesucht, die für je einen Quadratmeter Fassaden-Natursteine 500 Euro spenden. Diese Aktion kann auch als Gruppe, Verein, Firma oder als Freundeskreis unterstützt werden. 200 Quadratmeter gilt es zu finanzieren. Kontakt: Evangelisches Pfarramt Nord, Im Städtle 6, Telefon (0 70 24) 7220, E-Mail pfarramt.wendlingen-am-neckar.nord@elkw.de gki/Foto: Just