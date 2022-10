Schwerpunkte

Johannesforum: Lebendiges Zentrum in der Stadtmitte von Wendlingen

28.10.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Arbeiten in und rund um das Johannesforum sind weitgehend fertig: Mit dem Einbau von weiteren Stellplätzen hat sich die Parkplatznot in diesem Bereich entspannt. Für die Praxis in der Zollernstraße stehen wieder Parkplätze zur Verfügung.

Nachdem die Bauzäune verschwunden sind, liegen der Neubau des Gemeindezentrums der evangelischen Kirchengemeinde und das Wohnheim der Bruderhausdiakonie frei da. Vor allem der neue und alte Tuffstein an der Fassade geben dem Gebäude einen zeitlosen monumentalen Charakter. Fotos: Just/Kiedaisch

WENDLINGEN. Der Umzug ist schon eine Weile her. Mitarbeiter, Pfarrer, Gemeindemitglieder sind im neuen Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde in der Albstraße angekommen. Seit das Johannesforum bezogen wurde, ist eine Zunahme des Besucheraufkommens im Stadtzentrum festzustellen. Die beiden Einrichtungen, die Bruderhausdiakonie und die evangelische Kirchengemeinde, tragen unbestritten zu einer Belebung der Innenstadt bei.