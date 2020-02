„Jetzt braucht es Optimisten“

21.02.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Oberboihingen legt einen nicht ausgeglichenen Haushalt vor – Investitionen auf das Notwendigste zurückgefahren

Als ernst, aber nicht hoffnungslos beschrieb Bürgermeister Torsten Hooge am Mittwochabend die Haushaltslage der Gemeinde Oberboihingen. Die Verwaltung konnte keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und plant für 2020 mit einem Fehlbetrag von 1,4 Millionen Euro.

Die Erschließung des Baugebiets Neuffenstraße wird außerhalb des Haushalts finanziert. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. „Eines möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen: Unsere angespannte Finanzlage ist nicht hausgemacht“, sagte Hooge. Was den Kommunen zu schaffen mache, seien die Entwicklungen und Regelungen, die nicht in der Verantwortung der Gemeinde liegen und auf die man keinen Einfluss habe. Die Aufgaben, die Bund und Land den Kommunen zudiktieren, seien mit teils hohen Ausgaben – beispielsweise in der Kinderbetreuung – verbunden. „Aber weder Bund noch Land sorgen dafür, dass die Gemeinden diese Aufgaben und vor allem Ausgaben auch stemmen können“, begründet Hooge seine Kritik.