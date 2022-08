Schwerpunkte

Jetzt beginnt die Hauptreisezeit

22.08.2022

In diesen Tagen sammeln sich viele Vögel im Südwesten zum Abflug.

In unseren Städten und Dörfern wird es im August stiller – wegen der Hitze, der Ferienzeit und weil sich die Vogelbrutzeit, in der sonst gebalzt, verteidigt und aufgezogen wird, dem Ende nähert. Viele Vögel treten bald die Reise in ihr Winterdomizil an. Manche sind sogar schon weg. Jungstörche sammeln sich jetzt auf nahrungsreichen Wiesen, etwa im Enzkreis. Von dort fliegen sie auf der sogenannten Westroute nach Südfrankreich, die Küste entlang bis Spanien und Nordafrika. Nicht alle Störche werden vom jährlichen Reisefieber gepackt: In Oberschwaben bleibt rund ein Drittel aller Tiere da und überwintert dort. Größtenteils schon abgeflogen sind die Mauersegler aus „the Länd“.

„Der Mauersegler ist einer der ersten Zugvögel, der sein Brutgebiet in Nord- und Mitteleuropa Richtung Süden verlässt. Dort überwintert er südlich der Sahara. Die bis zu 10 0000 Kilometer lange Reise ist selbst für den Vielflieger anstrengend und gefahrvoll. Den Startimpuls für den Abflug geben unter anderem die abnehmende Tageslänge und das schwindende Nahrungsangebot“, erklärt NABU-Ornithologe Stefan Bosch. „Die letzten Zugvögel verlassen uns erst im November. Dann machen auch Star, Singdrossel und Buchfink die große Flatter.“