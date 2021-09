Schwerpunkte

Jana Diessner aus Wendlingen spendet Haare für erkranktes Kind

06.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Mit ihrer Haarspende will Jana Diessner ein krankes Kind mit Glatze glücklich machen. Diesen Wunsch hat die Elfjährige sechs Jahre lang nicht aus dem Auge gelassen. Jetzt sind die Haare ab – und Jana ist ihrem Ziel näher gekommen.

Jana vor dem Friseur: mit langer Haarmähne. Jana danach: mit kurzem Bob. Ganz schön pfiffig.

WENDLINGEN. Lange Haare sind der Inbegriff von Weiblichkeit. Nicht nur unter jungen Mädchen sind lange Haare deshalb total angesagt. Was treibt also ein Mädchen mit elf Jahren an, ihre jahrelang gehegte und gepflegte Haarmähne plötzlich abschneiden zu lassen? Was auf den ersten Blick scheinbar belanglos klingt, hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund.