Ist Windkraft in Wendlingen vom Tisch?

14.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nach dem Windatlas bläst der Wind auf Wendlinger Gemarkung nicht so stark, dass das Rübholz als regionalplanerisches Vorranggebiet für einen Windkraft-Standort in Frage kommt. Gibt es darüber hinaus noch andere Möglichkeiten für den Ausbau?

Gegen eine Windkraftanlage im Waldgebiet des Rübholzes gibt es bei vielen im Gemeinderat Bedenken, weil dafür Bäume geschlagen werden und die Zufahrt ausgebaut werden muss, wie unser Foto von einem anderen Standort zeigt. Foto: Adobe Stock/Peter

WENDLINGEN. Der Ausbau von regenerativer Energie schreitet voran, sollte jedoch angesichts der gesteckten Ziele noch mehr forciert werden. Vor allem bei Windkraftanlagen sieht die Bundesregierung noch mehr Potenzial. Diese ist in den letzten Jahren insbesondere im Süden wie in Baden-Württemberg ins Stocken geraten. Mit dem neuen sogenannten „Wind-an-Land-Gesetz“ hat sich die „Ampel“ zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Strom aus Windkraft zu verdoppeln. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf kürzlich zusammen mit Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz auf den Weg gebracht. Um die Energieversorgung schneller umzubauen, sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass dafür in zehn Jahren mindestens zwei Prozent der Bundesfläche bereitstehen müssen. Derzeit sind bundesweit 0,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie an Land ausgewiesen – allerdings sind nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar.