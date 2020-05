Schwerpunkte

Ist einzelne Arztpraxis ein Auslaufmodell?

14.05.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Stadt und Gemeinderat wollen die ärztliche Versorgung in Wendlingen weiterhin gewährleisten – Untersuchung vorgestellt

In den nächsten Jahren gehen viele Hausärzte in den Ruhestand. Mit der Nachfolge tun sie sich häufig schwer. Die Ursachen sind vielfältig. Wie die ärztliche Versorgung in Zukunft in Wendlingen sichergestellt werden kann, diese Frage haben Stadt und Gemeinderat schon länger im Fokus. Auf der Grundlage eines jetzt erstellten Gutachtens soll das Ziel künftig weiterverfolgt werden.

Viele ältere Menschen sind auf Hausbesuche des Hausarztes angewiesen. Ob dies auch weiterhin wie in der bisherigen Form Bestand haben wird, hängt insgesamt von der Strukturierung von Arztpraxen in den nächsten Jahren ab. Dies ist nicht nur für Wendlingen spezifisch, sondern davon werden auch viele andere Kommunen betroffen sein. gki/Foto: Adobe Stock

WENDLINGEN. Der Anlass für die von der Stadt beauftragte Untersuchung hat nach Angaben von Bürgermeister Steffen Weigel unterschiedliche Ursachen: zum einen standen Befürchtungen einer ortsansässige Arztpraxis im Raum, auf absehbare Zeit keinen Nachfolger für die Praxis zu finden. Zum anderen werden sich in den nächsten Jahren einige Wendlinger Haus- und Fachärzte in den Ruhestand verabschieden. Von den derzeit 26 Ärzten (Stand Februar 2020) werden drei Haus- und fünf weitere Fachärzte innerhalb der nächsten fünf Jahre ihre Tätigkeit beenden oder reduzieren.