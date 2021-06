Schwerpunkte

Initiative gegen Kinderarbeit in Köngen

16.06.2021 05:30

KÖNGEN (pm). Weltweit arbeiten 152 Millionen Kinder und werden damit ihrer Zukunft beraubt. Wie die Initative Eine Welt aus Köngen weiß ist Kinderarbeit häufig eine Folge von Armut: Reicht das Einkommen der Eltern nicht zum Leben aus, müssen die Kinder auf Plantagen, in Webereien oder Teppichknüpfereien, in Minen, als Hausangestellte, als Kindersoldaten oder in der Prostitution arbeiten. Etwa die Hälfte der arbeitenden Kinder zwischen fünf und 17 Jahren schuftet dabei in ausbeuterischen oder gefährlichen Verhältnissen. Durch ihren Einsatz als Arbeitskraft haben die Kinder zudem keinen Zugang zu Bildung und damit keine Perspektive auf ein besseres Leben.

Auf dem Weg zu einer gerechteren Welt setzt sich der Faire Handel aktiv gegen ausbeuterische Kinderarbeit ein. Der Köngener Weltladen ist den zehn Grundsätzen des Fairen Handels verpflichtet. Der fünfte Grundsatz lautet: Keine ausbeuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Die Fairhandels-Bewegung versucht mit verschiedenen Instrumenten Kinderarbeit unnötig zu machen. Dazu gehören die Zahlung von fairen Preisen oder Löhnen für die arbeitenden Eltern und langfristig gesicherte Handelsbeziehungen. Auch die Sensibilisierung der Eltern bezüglich einer gesunden Entwicklung ihrer Kinder ist ein wichtiger Bestandteil.