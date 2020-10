Schwerpunkte

Infomobil abgesagt

09.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (pm). Am Mittwochabend hat das Infomobil des Deutschen Bundestags auf dem Esslinger Marktplatz Halt gemacht. Eigentlich hätte dort am Donnerstag und Freitag eine multimediale Ausstellung über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments sowie seiner Abgeordneten gezeigt werden sollen. Aufgrund der Coronasituation im Landkreis Esslingen wurde das Infomobil jedoch wieder abgezogen. „Ich wäre sehr gerne mit den Bürgern sowie den angemeldeten Schülergruppen ins Gespräch gekommen. Ein Gespräch unter freiem Himmel hätte mich auch deshalb gefreut, weil seit März keine Besuchergruppen mehr in den Reichstag nach Berlin kommen dürfen“, so Markus Grübel, Mdb. „Aber die Entscheidung ist verständlich“, sagte er und bat die Menschen, sich weiterhin an die AHA-Regeln zu halten.