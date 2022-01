Schwerpunkte

In Wendlingen war das Pilotprojekt Smart City, durch das Städte effizienter und technologisch fortschrittlicher werden sollen, ein Erfolg.

04.01.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Bis Ende 2019 nahm Wendlingen als Pilotkommune am Projekt „Smart City“ von Netze BW und Minol Zenner teil. Was ist davon geblieben?

Daniel Miller vom Wendlinger Stadtbauamt zeigt auf einen der Sensoren in der Tiefgarage am Rathaus. Fotos: Dietrich

WENDLINGEN. Beim Pilotprojekt „Smart City“ waren Wendlingen und Magstadt im Kreis Böblingen die beiden Testgemeinden in Baden-Württemberg. An sechs Standorten in Wendlingen wurden Empfänger installiert, unter anderem auf dem Rathausdach. Sensoren an ganz verschiedenen Stellen der Stadt meldeten ihre Daten an diese sechs Empfänger: Ist eine Feuerwehrgasse zugeparkt? Ist der Boden auf dem Sportplatz feucht genug? Wo gibt es einen verdächtig hohen Wasserverbrauch?