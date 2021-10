Schwerpunkte

In Wendlingen stellte Umweltministerin Thekla Walker die Klimaziele des Landes vor

16.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Viel Diskussionsbedarf gab es am Freitagvormittag, als Umweltministerin Thekla Walker den Bürgermeistern des Wahlkreises Kirchheim die Ziele der Landesregierung definierte, um bis 2040 klimaneutral zu werden.

In Wendlingen gibt es die einzige Wasserstofftankstelle im Landkreis Esslingen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. „Die neue Superministerin“ – so nennt Landrat Heinz Eininger Umweltministerin Thekla Walker. Die gebürtige Dülmenerin ist seit dem Frühjahr im Amt und damit Nachfolgerin von Franz Untersteller. Sie ist aber auch eine der gefragtesten Ministerinnen, denn in ihrem Haus laufen die Fäden für all die Zukunftsthemen und -technologien zusammen, die benötigt werden, um das Ziel zu erreichen, 2040 klimaneutral zu sein.