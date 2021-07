Schwerpunkte

In Wendlingen öffnet das Sommerdorf seine Pforten

01.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Wendlinger Pop-up-Biergarten öffnet heute offiziell – Bis zum 21. Juli sind einige Events geplant

In der Pandemie ist nichts so hundertprozentig sicher. Und so entschlossen sich die Veranstalter des Wendlinger Sommerdorfes auf dem Saint-Leu-la-Forêt-Platz zu einem Soft-Opening am vergangenen Wochenende. Die Generalprobe ist geglückt. Heute ist der offizielle Start.

Ab heute ist das Sommerdorf für zwei Wochen der Treffpunkt in Wendlingen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Alles war vorbereitet für die Generalprobe des Sommerdorfes am vergangenen Freitag. Ohne groß Werbung zu machen, wollte Christian Wohlfahrt mal testen, wie das Sommerdorf angenommen wird, wo nachgesteuert wird, wie das Event coronakonform stattfinden kann. Denn noch bis Sonntag galten ja die bisherigen Corona-Regelungen mit all ihren Einschränkungen.