In Wendlingen gibt es zu wenig Erzieherinnen

10.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Erzieherinnenmangel in Wendlingen schlägt bei allen Trägern von Kindertageseinrichtungen durch. Das hat zur Folge, dass in einigen Kitas weiterhin reduzierte Öffnungszeiten gelten.

Die Personalknappheit besteht in vielen Kindergärten seit Jahren. Foto: Adobe Stock

WENDLINGEN. Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung für Kinder steigt auch in Wendlingen weiter. Auf der anderen Seite müssen teilweise die Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen reduziert werden (wie berichtet), weil entweder das Personal erkrankt oder in Mutterschutz ist oder gekündigt hat. Wie hat sich die Suche nach Fachpersonal und Helferinnen in den letzten Monaten entwickelt? Konnten die verkürzten Öffnungszeiten in den beiden städtischen Kitas wieder – oder wenigstens teilweise – zurückgenommen werden? Und wie sieht derzeit die Situation in den kirchlichen Kindergärten aus?