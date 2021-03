Schwerpunkte

In Wendlingen gibt es ein Bergidyll im Maßstab 1:87

23.03.2021 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Für seine 35 Lokomotiven hat Rainer Benz in ungezählten Arbeitsstunden eine Modelleisenbahn-Landschaft gebaut

Die Lokomotiven und Züge seiner großen Modelleisenbahn-Anlage hat Rainer Benz an seinem Kommandostand stets im Blick. Fotos: Weiß

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Vor etwa 30 Jahren hat Rainer Benz begonnen, in seinem Keller eine Landschaft für seine Modelleisenbahn-Anlage zu bauen. Nach ungezählten Arbeitsstunden ist die Bergidylle en miniature fertig, und 35 Lokomotiven ziehen ihre Runden, wenn der Unterboihinger am Steuerpult steht. Man bräuchte Stunden, um jede Feinheit im Detail zu studieren, und man kann sich am turbulenten Geschehen vor einem Alpen-Panorama nicht sattsehen.