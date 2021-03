Schwerpunkte

In Oberboihingen wird Stromnetz erneuert

17.03.2021

OBERBOIHINGEN (pm). Die Netze BW GmbH erneuert das Stromnetz in Oberboihingen. Dazu tauscht der Netzbetreiber im nördlichen Gewerbegebiet die bisherigen Nieder- und Mittelspannungskabel gegen neue, leistungsstärkere Erdkabel aus. So wird das Stromnetz für die Bedarfe der Zukunft gerüstet. Das dient der Versorgungssicherheit vor Ort. Der Tiefbau startet am Montag, 22. März, und erfolgt konventionell in offener Bauweise. Betroffen sind die Daimlerstraße zwischen den Grundstücken Hausnummer 19 und 21, die Max-Eyth-Straße zwischen den Grundstücken 19 und 25 und die Siemensstraße. Während der Bauphase kann es zu kürzeren Verkehrsbehinderungen und zum Wegfall von Parkplätzen kommen. Wenn alles planmäßig verläuft, werden die Arbeiten Ende Mai abgeschlossen sein.