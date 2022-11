Schwerpunkte

In Oberboihingen werden Beerdigungen teurer

26.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Kosten von Bestatter und Steinmetz erhöhen sich – die muss die Gemeinde an die Bürger weitergeben. Mit dem Thema Grabsteine aus Kinderarbeit beschäftigt sich der Gemeinderat im kommenden Jahr.

Der Oberboihinger Friedhof: Statt Schottergräbern gibt es hier insektenfreundliche Rasengräber. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Es ist schon ein Weilchen her, dass der Gemeinderat sich mit der Friedhofssatzung beschäftigt hat. In ihr sind vor allem die Gebühren aufgelistet, die rund um eine Grabstätte anfallen. Die derzeit gültige Satzung stammt aus dem Jahr 2015. Nun stand in der jüngsten Sitzung das Thema auf der Tagesordnung. Der Anlass: die vorliegenden Preiserhöhungen von Bestattungsunternehmen und Steinmetzen.