Schwerpunkte

In Oberboihingen verursachte der Starkregen im Sommer zwei Rutschungen am Talbach

26.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Talbach in Oberboihingen gab es nach dem Starkregen im Juni gleich zwei Rutschungen, die der Straße ziemlich nahe kamen. Die Reparatur kostet gar nicht so wenig Geld. Ob man den Feldweg am Hundesportverein noch braucht, müssen die Gemeinderäte noch klären.

Ganz schön hoch war der Talbach dieses Jahr im Juni, als der Starkregen die Bäche und Flüsse vor allem im Raum Wendlingen, aber eben auch in Oberboihingen anschwellen ließ. Foto: Feuerwehr Oberboihingen

OBERBOIHINGEN. Die Starkregenfälle im Juni waren auch in Oberboihingen heftig. Der Talbach schwoll so hoch an, dass er fast sein Bachbett verlassen hätte. Und in der Klosteräckerstraße kam es bei der Brücke gar zu einer Rutschung an der Bachböschung. Die wurde schnell durch die Unterensinger Firma Schwenk saniert. 13 500 Euro musste die Gemeinde dafür lockermachen.