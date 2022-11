Schwerpunkte

In Oberboihingen erhält die Kinderkrippe eine dritte Gruppe

05.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Verlängerte Öffnungszeiten sind in Oberboihingen stark nachgefragt, für die Regelbetreuung können sich jedoch immer weniger Eltern erwärmen. Dafür steigt der Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren.

Die Krippe „Im Kirchrain“ soll eine dritte Gruppe für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren bekommen. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Die Kleinkindbetreuung boomt. Auch in Oberboihingen. Zwar will nicht jeder einen Ganztagesplatz in der Krippe. Die Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten sind jedoch gefragt. Seit dem Jahr 2005 bietet die Gemeinde im Kinderhaus Am Talbach eine Kleinkindbetreuung mit zehn Plätzen für Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr an.