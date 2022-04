Schwerpunkte

In Köngen wird das Wasser knapp

12.04.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Vor zwei Jahren war der Sommer heiß und trocken. Köngen kam damals an die Grenzen der Wasserversorgung. Damit dies nicht noch mal passiert, ergreift die Kommune nun Maßnahmen. Langfristig und kurzfristig.

Seit Mai 2021 ist eine Kammer des Hochbehälters Egert in Köngen außer Betrieb. Nun soll er erweitert werden, um einer möglichen drohenden Wasserknappheit vorzubeugen. Jörg Eckert (SWE), Bürgermeister Ruppaner und Ortsbaumeister Oliver Thieme besahen sich damals den Schaden. Foto: NZ-Archiv

KÖNGEN. Der Sommer 2020 ist für Köngen ein kleiner Weckruf gewesen. An einigen Tagen stieg der Wasserverbrauch so an, dass die Gemeinde mehr als doppelt so viel Wasser von der Landeswasserversorgung (LSW) beziehen musste wie üblich. Üblich sind 29 Liter pro Sekunde – über diese Menge hat die Gemeinde mit der LSW einen Vertrag abgeschlossen. Die Gründe für den Mehrverbrauch sind vielfältig. Zum einen gibt es in Köngen einige Landwirte, die mit wasserintensiverem Anbau ihre Brötchen verdienen.