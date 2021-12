Schwerpunkte

In Köngen werden die Kanäle auf Schadstellen überprüft

08.12.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Wie sieht es im Köngener Untergrund aus? Das werden die Ingenieure der Firma SI aus Weilheim untersuchen. Mit einer Spezialkamera erforschen sie den Zustand des Köngener Kanalnetzes.

Mit Kanaluntersuchungen und -sanierungen müssen die Köngener in den nächsten Jahren rechnen. Foto: Adobe Stock/stgrafix

KÖNGEN. Ein funktionierendes Kanalnetz gehört mit zum Wichtigsten, worum sich eine Kommune zu kümmern hat. Denn, so berichtete Michael Weber vom Weilheimer Büro SI Beratende Ingenieure in der Gemeinderatssitzung am Montag, undichte Kanäle gefährdeten nicht nur die Standsicherheit, durch sie könnten sich auch Rechtsrisiken ergeben. Ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt: Fremdwasser belastet die Kläranlage und treibt die Kosten für die Abwasserreinigung in die Höhe. Und, klar, austretendes Abwasser gefährdet das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung. Eine regelmäßige Überprüfung gehört also zu den Pflichtaufgaben einer jeden Kommune und ist seit 2001 auch gesetzlich vorgeschrieben. Für verschiedene Kanalarten gelten unterschiedliche Fristen.