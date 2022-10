Schwerpunkte

Sängerin Sandra Hartmann in Köngen

31.10.2022 05:30, Von Cornelia Krause — E-Mail verschicken

Konzert: Mit ihrem aktuellen Programm „Liebe ist hart, Mann! – ein Abend über die Abnutzungserscheinungen der Liebe“ gastierte die Stuttgarter Sopranistin Sandra Hartmann am Samstag in der Zehntscheuer in Köngen.

Sandra Hartmann singt vor allem von sämtlichen negativen Facetten der Liebe. Foto: Krause

KÖNGEN. Zusammen mit Oliver Prechtl, ihrem kongenialen Partner am Klavier, bescherte Sandra Hartmann dem Köngener Publikum einen Abend voll spritziger Unterhaltung. Es ging um nichts weniger als die Liebe. Und wer glaubt, über dieses Thema sei nun wirklich schon alles gesagt oder gesungen worden, der wurde eines Besseren belehrt.