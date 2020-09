Schwerpunkte

In Köngen steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung

Kita-Gebühren steigen um 1,9 Prozent – Keine Mehrheit für einkommensabhängige Beiträge

In Köngen werden die Kitagebühren erhöht – wegen der Corona-Pandemie erst zum 1. Oktober. Die Gemeinderäte stimmten mehrheitlich für die Pläne der Verwaltung. Lediglich SPD und Grüne hätten sich eine einkommensabhängige Gebühr gewünscht.

Die Ganztagsbetreuung für Kinder unter drei Jahren wird in Köngen ab dem Kindergartenjahr um einiges mehr kosten. Foto: Adobe Stock

KÖNGEN. Wie hoch soll der Eigenanteil der Eltern an der Kinderbetreuung sein? Das wird von den kommunalen Landesverbänden und den Kirchen beraten. Die Empfehlung erfolgt an die jeweiligen Träger, also die Städte und Gemeinden und die Kirchen vor Ort. Von Zeit zu Zeit erfolgt eine Anpassung. Doch dieses Jahr sind die Verbände spät dran mit ihrer Empfehlung. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Und deswegen erfolgte die Beitragsanpassung um 1,9 Prozent nicht zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, sondern zum 1. Oktober, wie Katharina Keller vom Amt für Schulen, Sport, Soziales und Kultur den Gemeinderäten am Montagabend erläuterte. Auch die Schulkindbetreuung wird teurer, denn auch hier steigen die Beiträge um 1,9 Prozent.