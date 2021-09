Schwerpunkte

In Köngen sollen Jugendliche an Entscheidungen beteiligt werden

16.09.2021 05:30, Von Elisabeth Maier — E-Mail verschicken

Eine Anlage für BMX-Räder planen 50 Jugendliche aus Köngen mit. Bei der ersten Auflage des Forums „Jugend tut“ mit Bürgermeister Otto Ruppaner brachten die jungen Leute viele Ideen ein. Der Bürgermeister ist mit Köngener Stiftungen im Gespräch über die Finanzierung.

In der Gruppe mit Bürgermeister Otto Ruppaner bringen Kinder Ideen ein. Foto: Ines Rudel

KÖNGEN. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche sind ins Burgforum gekommen, um sich an der ersten Veranstaltung des Partizipationsformats „Jugend tut“ zu beteiligen. Mit den Plänen für einen Pump Track, auf dem Mountainbiker und BMX-Radler ihre Runden drehen können, kam Bürgermeister Otto Ruppaner zu der Veranstaltung, um die jungen Leute von Beginn an in das Vorhaben einzubeziehen. „Uns ist einfach wichtig herauszufinden, was Ihr wollt“, sagte Ruppaner. Dass ein Pump Track die Mehrheit der Anwesenden begeisterte, war an den Reaktionen deutlich zu spüren. Nun wird das Projekt weiter verfolgt.