Schwerpunkte

In Köngen soll ein Neubau für Betreutes Wohnen den Ortseingang aufwerten

06.04.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Köngener Festplatz sollen für Senioren 39 betreute Wohnungen geschaffen werden. Mit der Bebauung erhoffen sich die Gemeinderäte ein attraktiveres Gemeinde-Entree aus Richtung Denkendorf.

Die Visualisierung zeigt die Sicht auf das Gebäude aus Richtung Denkendorf. Grafik: Weinbrenner, Single, Arabdazeh

KÖNGEN. Wie wird die Bebauung am Ortseingang von Köngen aussehen? Am Montagabend wurde in der Gemeinderatssitzung der Schleier über dieser Frage gelüftet. Das Nürtinger Architekturbüro Weinbrenner, Single, Arabzadeh war als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen und stellte den Entwurf vor. Ebenfalls vor Ort war die Firma FWD Hausbau, der Investor des Projekts, der seinen Sitz in Dossenheim bei Heidelberg hat. Die beiden Firmen arbeiten nicht das erste Mal miteinander. Sie haben nämlich auch das Wendlinger Pflegeheim Taläcker gemeinsam realisiert.