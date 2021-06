Schwerpunkte

In Köngen kostet die Kinderbetreuung ab September mehr Geld

30.06.2021

Köngen erhöht die Elternbeiträge ab dem kommenden Kita-Jahr – steigende Kosten bei Personal und Sachkosten

Die Kinderbetreuung in den Gemeinden ist ein Zuschussgeschäft. Denn alleine mit den Gebühren, die Eltern bezahlen, kann der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden. Nun will die Gemeinde Köngen die Gebühren erhöhen. Grundlage ist die Vereinbarung zwischen Kirchen und kommunalen Landesverbänden.

Das Kinderhaus Regenbogen in Köngen bietet neben der Ganztagesbetreuung auch verlängerte Öffnungszeiten und extra lange Öffnungszeiten an. Foto: Just

KÖNGEN. Kinderbetreuung ist wichtig. Für Eltern, wenn sie berufstätig sind, denn dann wissen sie ihre Kinder in der Kita gut aufgehoben. Aber auch für die Kinder, die so schon früh soziale Kompetenzen erlernen. Nun war das vergangene Jahr ein besonderes Jahr. Die Pandemie stellte alles Gewohnte auf den Kopf. „Die Träger und die Fachkräfte in den Einrichtungen gewährleisten auch in Zeiten der Pandemie ein bedarfsorientiertes und qualitativ beachtliches Angebot“, berichtete Katharina Keller, stellvertretende Leiterin des Schulen Sport Soziales und Kultur. Und während die Kindergartengebühren während des Lockdowns für die Kinder, die zu Hause blieben, nicht erhoben wurden, lief der Betrieb in einer Notbetreuung für all jene weiter, die ihre Kinder aus beruflichen Gründen nicht zu Hause betreuen konnten. Gebührenpflichtig natürlich. Und, darauf weist die Gemeinde Köngen hin, damit leisteten sie einen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der anhaltenden Krisenzeit.