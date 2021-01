Schwerpunkte

In Köngen können nicht alle Wünsche der Fraktionen erfüllt werden

27.01.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Haushaltsanträge führten in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Diskussionen – Gemeinderäte im „Homeoffice“

Die Haushaltslage in Köngen ist dieses Jahr so mittel. Doch auch im Pandemiejahr 2021 gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die SPD stellte daher drei Haushaltsanträge, die Grünen gar fünf (wir berichteten). Nicht alle fanden den Beifall des Gemeinderats, wie die Sitzung am Montag zeigte.

Gemeinderat goes online. sg

KÖNGEN. Los ging es bei der Diskussion der Anträge mit dem gemeinsamen Wunsch von SPD und Grünen, die Jugend wieder mehr auch an kommunalpolitische Themen heranzuführen. Und klar, hier gab es bei allen Fraktionen im Gremium Konsens. Also wird die Verwaltung gemeinsam mit dem Jugendhaus Trafo verschiedene Beteiligungsformen in einer Präsentation zusammenfassen und den Gemeinderäten vorstellen. Im September soll ein Jugendforum veranstaltet werden. Dessen Ergebnisse sollen dann dem Gremium ebenfalls präsentiert werden. Die 2500 Euro dafür sind im Haushalt eingestellt.