Schwerpunkte

In Köngen hatte das Standesamt im vergangenen Jahr einiges zu tun

11.03.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Köngener Standesamt hat vielfältige Aufgaben. Trauungen sind dabei wohl die schönsten. Doch zwischen Geburt und dem Lebensende muss noch allerlei mehr beurkundet werden – die Statistik gibt Auskunft darüber, was in Köngen so los war.

Foto: Adobe Stock

KÖNGEN. Wie viele Menschen haben geheiratet, wie viele Kinder sind innerhalb eines Jahres geboren worden und wie viele Menschen haben sich von der Kirche verabschiedet? Darüber gibt die Statistik des Köngener Standesamtes Auskunft.