In Köngen gibt es eine Woche voller Abenteuer

13.08.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Ferienbetreuung des Köngener Jugendhauses Trafo findet in abgespeckter Form statt – Kinder sind froh über das Angebot

Einen Abenteuerspielplatz light hatten die Verantwortlichen des Jugendhauses Trafo angekündigt – einen Abenteuerspielplatz also, den es so noch gar nicht gab. Doch nun ist die Ferienbetreuung des Kreisjugendrings gerade in die zweite Runde gegangen – sehr zur Freude der Kinder, die dieses Mal alle im Grundschulalter sind.

Ein Piratenschiff ist auf dem Gelände der Burgschule gestrandet.

KÖNGEN. Kindergeschrei – zu hören schon vom Parkplatz der Burgschule aus: So war es in den vergangenen Jahren immer. Dieses Jahr muss man schon genau hinhören, um einige dünne Kinderstimmchen zu hören, die sich auf dem weiten Gelände rund um die Burgschule verlieren. Etwa 60 Kinder im Grundschulalter tummeln sich dort. Die jedoch sind happy. Happy, weil sie sich endlich mal wieder sehen, mal wieder gemeinsam etwas unternehmen können.