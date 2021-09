Schwerpunkte

In Köngen gab der Tübinger Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann ein wunderbares Orgelkonzert

29.09.2021 05:30, Von Hans-Günther Driess — E-Mail verschicken

Viele Köngener sind dem guten Ruf, der dem Orgelvirtuosen und Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann aus Tübingen vorauseilt, in die Peter-und-Pauls-Kirche gefolgt. Die Erwartungen auf eine hochkarätige Orgelmatinee wurden erfüllt.

Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann an der Vier-Orgel der Köngener Peter-und-Pauls-Kirche. Foto: Driess

KÖNGEN. Wildes Rauschen setzt ein, als der Organist Frank Oidtmann aus Tübingen die Fantasie und Fuge a-Moll von Johann Sebastian Bach intoniert und seine Virtuosität bei schnellem Laufwerk über Orgelpunkten im Pedal – lange ausgehaltenen Basstönen – unter Beweis stellt. Die Vier-Orgel kommt in der Raumakustik der Kirche transparent und bei kleinem Nachhall trotzdem klangverschmelzend wunderbar zur Geltung. In der Fuge ertönt das Thema im Diskant in herrlich leuchtender Farbe, die Kontrapunkte sind gut abgesetzt und Oidtmann gelingt es, mit spitzer Artikulation das Fugenthema deutlich herauszumeißeln. Die Zwischenspiele sind zarter registriert und der Höhepunkt folgt durch den mächtigen Einsatz des Fugenthemas im Pedal, ehe der für Bach typische Wechsel des Tongeschlechts nach A-Dur das Sprudeln und Fließen erlösend beendet.