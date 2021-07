Schwerpunkte

In Köngen erhalten die Kanäle einen Check-up

28.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Köngen investiert mehr als eine Million Euro in ihr Abwasserleitungsnetz. In der Nürtinger Straße wird die Wasserleitung aufgeweitet, die Vergabe der Abwasserkanal-Inlinerbefahrung erfolgte an eine Drittfirma.

Eine große Baustelle wird es im Winter in der Nürtinger Straße geben: die Hauptleitung wird aufgeweitet. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. In der Gemeinderatssitzung am Montag stand das Thema Wasser im Mittelpunkt. Nein, kein Starkregen hatte die Gemeinde in die Bredouille gebracht. Viel eher waren es die Wasser- und Abwasserkanäle, mit denen sich die Gemeinderäte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause intensiv beschäftigten.