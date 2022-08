Schwerpunkte

In Kirchheim sind Weindorf und Open-Air-Kino gestartet

09.08.2022 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

In Kirchheim sind Weindorf und Sommernachtskino in eine neue Saison gestartet. Sie bespielen traditionell den Rollschuhplatz und den Martinskirchplatz.

In Kirchheim laden derzeit das Sommernachtskino und das Weindorf zu einem Besuch ein. Foto: Riedl

KIRCHHEIM. In Kirchheim beginnt die „fünfte Jahreszeit“ immer dann, wenn zwei Großereignisse am selben Tag ihren Startschuss abfeuern – am frühen Abend das Weindorf auf dem Rollschuhplatz und wenige Stunden später das Sommernachtskino auf dem Martinskirchplatz. Beides gehört zu den festen Bestandteilen im Kirchheimer Jahreslauf, und die jeweiligen Veranstalter beweisen Jahr für Jahr, dass sie die „friedliche Koexistenz“ meisterhaft beherrschen, nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt.