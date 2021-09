Schwerpunkte

In der Wendlinger Neckarspinnerei wird kräftig saniert

16.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Decke des Zwischengeschosses im Pentagon auf dem Unterboihinger Neckarspinnerei-Areal ist nahezu weg. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Während es im Otto-Quartier in Wendlingen noch Abstimmungsbedarf zwischen Stadt und Investor gibt, haben die Sanierungsarbeiten auf dem Neckarspinnerei-Areal in Unterboihingen bereits begonnen. Die Zwischendecke im sogenannten Pentagon ist so gut wie entfernt. Über fast vier Meter reicht die lichte Höhe nun. Hier sollen möglichst schon im März die ersten Start-ups einziehen und an innovativen Produkten tüfteln. Zudem wird das Gebäude mit dem Brandschutzstandard T90 ausgestattet. So ist gewährleistet, dass für mindestens 90 Minuten Feuerwiderstand besteht. „Dieser Ausbau betrifft vor allem auch die Decke des Flachdachbaus“, erklärt Andreas Decker, Leiter der Projektentwicklung bei der HOS-Gruppe. Hier denkt Decker bereits in die Zukunft, denn sollte das Gebäude dereinst einmal aufgestockt werden, können die Brandschutzmaßnahmen nicht nachträglich gemacht werden, ohne dass es zu großen Beeinträchtigungen der Mieter kommt, die eingezogen sind. sg