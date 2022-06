Schwerpunkte

In der Wendlinger Neckarspinnerei gibt es Raum für Experimente

04.06.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Salz und Brot nannte der Stuttgarter Verein Adapter die Veranstaltung, die am Mittwoch auf dem Areal der Neckarspinnerei in Unterboihingen stattfand. Mit seinem Raum-in-Raum-Modul will der Verein Antworten auf Zukunftsfragen geben.

Schlafen neben den Produktionsräumen – eine Variante von Leben und Arbeiten, zu sehen in der Neckarspinnerei in Unterboihingen. Fotos: Just

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. „Wir sind froh, dass der Verein Adapter hier ist, dass wir hier Experimenten Raum bieten können“, freute sich Dirk Otto, Geschäftsführer der Firma HOS, die auf dem Areal der Neckarspinnerei das Thema Wohnen und Arbeiten eng miteinander verflechten wollen und mit diesem Konzept zu einem Projekt der Internationalen Bauaustellung (IBA) geworden sind. „Wir leben einen Traum. Einen Traum von einem gemischten Quartier, das viele Funktionen integrieren kann. Ein Quartier, das Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts geben kann“, sagte Otto. Und ging kurz auf die Firmengeschichte in Unterboihingen ein, die 1861 begann. Eine Zeit, in der die Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft überging. „Hier haben Menschen immer gelebt und gearbeitet“, so der HOS-Geschäftsführer.